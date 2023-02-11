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11 Şub 2023 09:20

Kahramanmaraş depremi; can kaybı 20 binin üzerinde

Kahramanmaraş depremi; can kaybı 20 binin üzerinde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.

News Code 1907575

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