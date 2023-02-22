22 Şubat 2023 - 11:55

Hatay'da bulunan İran Kızılayı'ndan kareler

Afet bölgesi Hatay'da bulunan İran Kızılayı ekibi depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

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