Fotoğraf 22 Şubat 2023 - 11:55 Download photos Hatay'da bulunan İran Kızılayı'ndan kareler Afet bölgesi Hatay'da bulunan İran Kızılayı ekibi depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Ekler Fotoğraf fotoğraflar İran Türkiye İran Kızılayı İlgili haberler İran'da Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası İranlı yetkililerden Türkiye Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti Çavuşoğlu, İran'ın sahra hastanesini ziyaret etti İran'dan Türkiye’ye 6 ton tıbbi yardım malzemesi Kınık, İranlı mevkidaşı Kulivend'e sarılarak teşekkür etti Türk Kızılayı: İran’ın desteklerini asla unutmayacağız İran Kızılayı ekiplerinin Türkiye'deki çalışmaları sürüyor
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