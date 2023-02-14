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14 Şub 2023 11:30

AFAD personeli İran'a böyle teşekkür etti

AFAD personeli İran'a böyle teşekkür etti

Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde bulunan İran Kızılayı ekiplerine AFAD personeli böyle teşekkür etti.

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News Code 1907644

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