https://tr.mehrnews.com/news/1907644/ 14 Şub 2023 11:30 News Code 1907644 Video Video 14 Şub 2023 11:30 AFAD personeli İran'a böyle teşekkür etti Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde bulunan İran Kızılayı ekiplerine AFAD personeli böyle teşekkür etti. indir 3 MB News Code 1907644 کپی شد İlgili haberler İran Kızılayı: Türkiye'ye psikososyal destek ekibi göndermeye hazırız Türk Kızılayı’ndan İran’a teşekkür Türkiye'ye giden İran ekibi 3 kişiyi enkaz altından kurtardı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti Suriye, AB'den yardım talep etti Ekler Deprem yeni deprem AFAD Kahramanmaraş depremi
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