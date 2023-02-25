  1. Kültür
25 Şub 2023 14:58

Sarsılmaz Kardeşlik; İran'ın Türkiye'ye deprem yardımlarını anlatan belgesel

Sarsılmaz Kardeşlik; İran'ın Türkiye'ye deprem yardımlarını anlatan belgesel

İran'ın Türkiye'deki depremzedeler için yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını anlatan belgesel bugün Türk kanalında yayınlanacak.

İran'ın depremde uzattığı dostluk elini konu alan "Sarsılmaz Kardeşlik" isimli belgesel Türk kanalında yayınlanacak.

Bu belgeseli bugün (Cumartesi) TSİ 18.30'da Ulusal Kanal'da izleyebilirsiniz.

News Code 1907860

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