Sarsılmaz Kardeşlik; İran'ın Türkiye'ye deprem yardımlarını anlatan belgesel

İran'ın depremde uzattığı dostluk elini konu alan "Sarsılmaz Kardeşlik" isimli belgesel Türk kanalında yayınlanacak.
Bu belgeseli bugün (Cumartesi) TSİ 18.30'da Ulusal Kanal'da izleyebilirsiniz.
İran'ın Türkiye'deki depremzedeler için yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını anlatan belgesel bugün Türk kanalında yayınlanacak.
İran'ın depremde uzattığı dostluk elini konu alan "Sarsılmaz Kardeşlik" isimli belgesel Türk kanalında yayınlanacak.
Bu belgeseli bugün (Cumartesi) TSİ 18.30'da Ulusal Kanal'da izleyebilirsiniz.
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