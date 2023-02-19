Siyonist İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında siviller arasında can kaybı ve yaralanmanın olduğu bildirildi.

Şam polisinin ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, işgal rejimi tarafından Şam'daki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyaya göre, hava saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Suriye basını, hedeflenen binanın Şam'daki Kafr Suseh polis karakolunun karşısında olduğunu ve 12 kattan oluştuğunu, binanın ön cephesinde büyük ölçüde hasar oluştuğunu bildirdi.

Öte yandan hava saldırısına karşılık Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve havada patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail rejimi daha önce de Suriye'de birçok hava saldırısı düzenlemişti.

