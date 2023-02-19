Suriye, BMGK'dan İsrail'i kınamasını istedi

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu saldırılar, Suriye'nin yaralarını sardığı, şehitlerini toprağa verdiği ve uluslararası destek ile taziye mesajları aldığı sırada gerçekleşti." denildi.

Siyonist İsrail’in Suriye’nin sivil yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırısına tepki gösteren bakanlık, uluslararası topluma “İsrail rejimine karşı derhal harekete geçme" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in hava saldırısını kınaması istendi.

Ne olmuştu?

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre işgal güçleri, gece saat 00:22'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'a ve Şam kırsalında sivillerin yaşadığı mahallelere füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda birkaç binanın yıkıldığını, Şam ve kırsalındaki bazı mahallelerin hasar gördüğünü belirten bakanlık, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını da kaydetti.