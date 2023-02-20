Suriye'de İsrail karşıtı miting düzenlendi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Süveyda kentinde Siyonist İsrail’in Suriye'ye yönelik devam eden saldırılarını kınamak için miting düzenlendi.

Ne olmuştu?

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre işgal güçleri, gece saat 00:22'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'a ve Şam kırsalında sivillerin yaşadığı mahallelere füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda birkaç binanın yıkıldığını, Şam ve kırsalındaki bazı mahallelerin hasar gördüğünü belirten bakanlık, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını da kaydetti.