Kahramanmaraş depremi: Can kaybı 45 bini aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı.

Türk medyasına göre AFAD, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı etkileyen depremler sonrasında bölgeden 1 milyon 971 bin 589 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.