Altılı masa bugün 'aday'ı konuşacak

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP’de beklenti Kılıçdaroğlu’nun isminin masada teklif edilmesi yönünde. Parti kurmayları bu durumda CHP liderinin de “Ben varım” diyeceğini ifade ediyor. Kulislerde ise İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik itirazının sürdüğü konuşuluyor.

Buna göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in hiçbir isim için açıkça kabul ya da itiraz cümleleri kurmayacağı, ancak partisinin eğilimlerini masaya taşıyarak, diğer liderlerin tutumuna bakacağı ifade ediliyor. Toplantıda aday netleştirilse yapılacak ortak açıklamada o ismin yer almayacağı, adayın ilanı için resmi seçim kararının bekleneceği belirtiliyor.

Akşener’in tutumu önemli

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı saat 14.00’de başlayacak. Masanın ana gündemi, liderlerin seçim sonrası pozisyonlarını da belirleyecek olan geçiş sürecinin yol haritası ve ortak aday olacak.

Masadaki partilerin kurmayları ağırlıklı olarak bugünkü toplantıda ortak adayın ete kemiğe bürüneceğini ismin netleşeceğini savunsa da, İYİ Parti’nin kulislere yansıyan tutumu çerçevesinde düşük bir ihtimal de olsa adayın netleşmesinin bir sonraki toplantıya kalabilme ihtimali de bulunuyor.

İYİ Partili kurmayların çoğu adayın netleşmesi konusunda temkinli konuşurken, sonucun masaya tam yetki ile oturacak Akşener’in tutumuna bağlı olduğuna işaret ediyor.

'Kılıçdaroğlu ‘Ben varım’ diyecek'

CHP kanadında ise toplantıda Kılıçdaroğlu’nun isminin önerilmesi beklentisi hakim. Adı adaylıkta en güçlü isim olarak geçen Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar toplantılarda “ben adayım” demediğini belirten kaynaklar, bugün de konuyu masadaki diğer liderlerden birinin açacağını ifade ediyor. Bu çerçevede ev sahibi konumundaki Karamollaoğlu’nun ya da CHP liderinin aday olmasını istediğini açıkça ifade eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Kılıçdaroğlu’nu önerebilecekleri belirtiliyor. Kaynaklar, adının gündeme gelmesi halinde, “Ben varım. Masa istiyorsa adayım” diyeceğini kaydediyor.

Kulislerde de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına DP, SP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden bir itiraz gelmeyeceği konuşuluyor. Toplantı öncesi İYİ Partili kaynaklar bu noktada “renk vermemeye” özen gösteriyor ve “Biz zaten daha önce söyledik, ‘kazanacak aday’ dedik. Halkın teveccühü kimler bunları konuştuk” demekle yetiniyor.

‘YSK tarihi verdiğinde adayımızı açıklayacağız’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. “Helallik” tartışmasına değinen Özkoç, “Allah’tan korktuk, helallik istedik’ dediniz. Ama milleti tehdit ettiniz. Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?” diye sordu.

Kızılay Başkanı’nı sert sözlerle eleştiren Özkoç, “Kızılay Başkanı çıkmış utanmadan demiş ki;’asker sorumluluğunu yerine getirseydi bunlar yaşanmazdı’. Ulan terbiyesiz, sen başka bir kuruma dil uzatacağına ilk önce düzgün bir şekilde kendi kurumunun başkanlığını yap” ifadelerini kullandı. Özkoç, ‘Millet İttifakı’nın adayına ilişkin de, “YSK seçim tarihi verdiği zaman biz de adayımızı açıklayacağız” dedi.