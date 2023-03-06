ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türk medyasına göre Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Suriye'nin kuzeydoğusunu yasa dışı olarak ziyaret eden Mark Milley'nin temasları Şam'ın büyük tepkisini çekmişti.