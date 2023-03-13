  1. Türkiye
13 Mar 2023 12:59

Türkiye: Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu

Türkiye: Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

TRT Haber'e göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele ediyor" dedi.

Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Kurumlarımıza yönelik sosyal medyadaki karamalar gerçek dışıdır" şeklinde konuştu.

News Code 1908135

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler