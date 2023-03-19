İran'da Rus Kültür Merkezi açılacak

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, İran ile Rusya arasındaki kültürel işbirliğinin durmadan devam ettiğini belirterek, "Rus Kültür Merkezi ile ilgili anlaşma İran Meclisi'nin gündeminde yer alıyor." dedi.

Dedov, "Anlaşmanın İran Meclisi tarafından onaylanması halinde İran'da tam teşekküllü bir Rus Kültür Merkezi açılacak." açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Devov, söz konusu anlaşmanın Nisan 2021'de iki ülke arasında imzalandığını hatırlatarak, "İran'da kültür merkezimizin açılması, kültürel alandaki işbirliğimizi daha da artırabilir." diye konuştu.