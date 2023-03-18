İran bankaları, MIR sistemine bağlanıyor

TASS haber ajansına konuşan İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asger Şalbafiyan, "İran bankaları yakında Rus ödeme sistemi MIR'e bağlanabilir." dedi.

Şalbafiyan, "Şu anda Rusya ve İran merkez bankaları bu proje üzerinde çalışıyorlar ve umarız bir an önce sonuca ulaşır." ifadesini kullandı.

MIR Ödeme Sistemi nedir?

MIR, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemi. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul ediliyor. Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir. Sistem, Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilmekte ve Rusya Merkez Bankası'nın yüzde yüz iştiraki konumunda.