İran ve Türkiye kültür olarak birbirine benziyor

Sosyal medya üzerinden İran'ın kültürünü ve turistik yerlerini tanıtmaya çalışan Türk gezgin Berna İhtiyar Khorshidi, paylaştığı videolarla Türklerin ilgisini çekmektedir.

Berna Seyyahe ismi ile daha çok tanınan Türk ezgin İhtiyar Khorshidi kendi YouTube kanalını açarak Türk vatandaşların İran'ı daha derinden tanımasına yardımcı olmaktadır.

Mehr Haber Ajansı kendisi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz.

1- Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz. YouTube kanalı açıp İran’ı tanıtmaya nasıl karar verdiniz? Sizce kanalınız İran’ı anlatma konusunda etkili olmuş mu?

Ben Berna İhtiyar Khorshidi, İran'da ise Borna Khorshidi olarak tanınıyorum. 7 yıl önce İranlı olan eşimle evlenip İran'da yaşamaya karar verdik. Küçüklüğümden beri farklı kültürleri tanımaya ilgim vardı. Farklı kültürlere olan ilgimden ötürü Dünya turu yapmak istiyordum. İran da benim için farklı bir ülkeydi bu tura neden İran'dan başlayayım dedim ve İran'ı gezmeye başladığımda İran'daki bu kadar kültür renkliliği beni benden aldı. Ve İran'ı tamamen gezip bitirmeye karar verdim.

Son iki yılda gittiğim yerlerdeki güzellikleri ve farklı kültürleri YouTube kanalı açarak Türkiye'ye tanıtmaya karar verdim. Gezerken çekim yapmak çok zor ama ben gördüğüm tanıdığım farklı yerleri, kültürleri tanımayı da seviyorum. YouTube'da İran'ı en iyi ve en ayrıntılı tanıtabilen kanal bana ait çünkü ben Farsça biliyorum o yüzden kültürü tanıma konusunda daha şanslıyım. Benim kanalımdan İran'ı tanıyanlar İran'a ilgi duymaya başladı. Benim kanalımdan İran videolarını izleyip İran'a gelenler genelde bana mesaj atıyor bize İran'ı sevdirdin diyorlar. Bu mesajları yazan insanların sayısı oldukça fazla... Bence kanalımdaki İran tanıtımları İran'a olan ön yargıları kırmakta oldukça etkili oldu.

2- İran’daki turistik cazibelerini Türkiye ve dünyaya tanıtımı hakkındaki yorumunuz nedir? Sizce İran kendi kültürünü dünyaya tanıtabilmiş midir?

Öncelikle şunu söylemem gerekiyor İran'ın profili Dünya'ya olumsuz yansıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye dahi İran hakkında yanlış bilgilere sahipler. Medya İran'ı çok farklı şekilde Dünya'ya yansıtıyor ama İran'ın da bu profili değiştirmek için çaba harcadığını düşünmüyorum.

3- Türkiye’den İran’a ziyaretçi gelmesi için çalışmalar yapılıyor mu? Niçin Türkiye’ye giden İranlı turistlerin sayısı çok ama İran’a gelen Türk turist sayısı daha azdır?

Türkiye turizm konusunda çok iyi ülkesinin nasıl reklamını yapacağını çok iyi biliyor. İranlıların izlediği o Türk dizilerinde eğer farkettiyseniz İstanbul manzaraları izleyenlere sunuluyor. Bu diziler sadece İran'da değil bütün Dünyada izleniyor. Bu da bir çeşit ülke reklamı aslında.. Türkiye'den İran'a ziyaretçi gelmesi açısından çalışmalar yapılıyor mu bilmiyorum ama ben ve benim gibi gezginler sayesinde İran'a olan önyargı kırılmaya başladı ve çok fazla Türk ziyaretçi İran'ı gezmeye başladı.

4-İran ile Türkiye arasındaki tarihsel, kültürel ve toplumsal bağları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tarih boyunca İranlılar ve Türkler birbirine komşu ülkelerdi ve Türklerin, İran topraklarına girişi ile Türkler ve İranlılar arasında çok ciddi kültürel etkileşimler oldu bu yüzden kültür olarak birbirimize benziyoruz.

5-İran’da tattığınız yemeklerin hangisi sizin için daha lezzetli ve hangi yemek, tad ile lezzet açısından Türk mutfağına yakın?

İran yemeklerinden sadece gorme sebziyi sevmiyorum geri kalan bütün İran yemeklerini seviyorum. Ama İstanbuli, Tahchin Morg ve Mirza Ghasimi favori yemeklerimin arasında. Türk mutfağına en yakın olan yemekler aslında Türkmenlere ait. Zaten onlarda bizim soydaşlarımız. Türkmenlerle kültür olarak da yemek olarak da birbirimize çok benziyoruz.

6-Türk vatandaşların İran ziyaretinden sonra İran hakkındaki görüşleri değişiyor mu?

İran hakkında çok ciddi önyargılar var ama İran'a gelince bütün önyargılar kırılıyor ve gelenlerin favori ülkesi genelde İran oluyor.

7-Size göre İran’a gelen yabancı turistlerin çoğusu niçin İsfahan, Şiraz ve Yezd kentlerini tercih ediyorlar?

Turizm şirketleri genelde İsfahan, Şiraz, Yezd'e tur düzenliyor tabii bu turların içinde başka şehirler de var. Bu rotalar İran'a gelenlerin mutlaka gidip görmesi gereken şehirler. Tabii bu geziler bu şehirlerle kısıtlı kalmamalı. İran'da çok fazla görülmesi gereken şehir var. Mesela Şuşter mutlaka görülmeli ama hiçbir şekilde bu şehrin reklamı yapılmıyor. Son olarak yazıma şunu da eklemem gerekiyor İsfahan Türk tarihi için önemli bir yere sahip çünkü İsfahan Selçuklu Devleti'nin başkentiydi.