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23 Mar 2023 11:20

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

News Code 1908307

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