Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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