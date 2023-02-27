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27 Şub 2023 19:02

Yabancı turistler Hz. Fatıma-ı Masume'nin türbesini ziyaret etti

Yabancı turistler Hz. Fatıma-ı Masume'nin türbesini ziyaret etti

Yabancı turistler Kum kentinde bulunan Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) türbesini ziyaret etti.

Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Kemal Süreyya, "Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi son 11 ayda 82 ülkeden gelen turistleri ağırladı" dedi.

Süreyya, "6 bin 427 yabancı turist Hz. Fatıma-ı Masume'nin türbesini ziyaret etti" ifadesini kullandı.

Hz. Fatıma Masume (s.a), İmam Kâzım'ın (a.s) kızı, Ehlibeyt ailesinin seçkin ve faziletli hanımefendisi, özel bir yücelik ve konuma sahip, Kum Şehri imamzadesidir. Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi İran'ın kum kentinde yer almaktadır.

News Code 1907896

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