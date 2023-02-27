Yabancı turistler Hz. Fatıma-ı Masume'nin türbesini ziyaret etti

Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Kemal Süreyya, "Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi son 11 ayda 82 ülkeden gelen turistleri ağırladı" dedi.

Süreyya, "6 bin 427 yabancı turist Hz. Fatıma-ı Masume'nin türbesini ziyaret etti" ifadesini kullandı.

Hz. Fatıma Masume (s.a), İmam Kâzım'ın (a.s) kızı, Ehlibeyt ailesinin seçkin ve faziletli hanımefendisi, özel bir yücelik ve konuma sahip, Kum Şehri imamzadesidir. Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi İran'ın kum kentinde yer almaktadır.