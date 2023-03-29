Dünyanin ikinci tuğla kubbesi; Sultaniye Kubbesi

Sultaniye Kubbesi veya Olcaytu Türbesi, İran'ın Zencan eyaletinin Sultaniye şehrinde yer alır.

Şehirdeki İlhanlı kalıntılarından biri olan türbe, Muhammed Hudâbende adı ile de bilinen İlhanlı hükümdarı Olcaytu'ya aittir.

Bu yapı, İran'daki en eski çift katmanlı kubbeye sahiptir ve Floransa Katedrali ve Aya Sofya'dan sonra dünyanın en büyük tuğla kubbesidir.

Sultaniye Kubbesi, Müslüman dünyasında daha cüretkar İran tarzı kubbe yapımına, örneğin Hoca Ahmed Yesevi Türbesi ve Tac Mahal'in yapımına yol açtı. Dış dekorasyonunun çoğu kayboldu, ancak iç mekanın muhteşem mozaikleri, çinileri ve duvar resimleri korundu.

Sultaniye Kybbesi 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.