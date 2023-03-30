İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

Rudhan Kalesi, Gilan eyaletinin Fumen şehrinde bulunan ve ağaçlar arasında yer alan İran'ın en önemli tarihi ve askeri kalelerinden biridir.

Bu kale tarihi boyunca birçok iniş ve çıkışa tanık olmuştur.

Rudhan Kalesi günümüzde Fumen'in turist çeken en önemli yerlerinden biri sayılmaktadır.

Sağ tarafından Ruhun adında bir nehir aktığı için bu kaleye Rudhan ismi verilmiştir.

Bu bölgenin yerel halkı buraya Ruhun veya Rudhun kalesi der.

Bu kale yaklaşık 1600 basamaktan oluşmaktadır. Kalenin yapımında tuğla ve taş kullanılmıştır.