  1. Turizm
30 Mar 2023 16:18

İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

Rudhan Kalesi, Gilan eyaletindeki Fumen kentinin turist çeken en önemli yerlerinden biridir.

Rudhan Kalesi, Gilan eyaletinin Fumen şehrinde bulunan ve ağaçlar arasında yer alan İran'ın en önemli tarihi ve askeri kalelerinden biridir.

Bu kale tarihi boyunca birçok iniş ve çıkışa tanık olmuştur.

İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

Rudhan Kalesi günümüzde Fumen'in turist çeken en önemli yerlerinden biri sayılmaktadır.

İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

Sağ tarafından Ruhun adında bir nehir aktığı için bu kaleye Rudhan ismi verilmiştir.

Bu bölgenin yerel halkı buraya Ruhun veya Rudhun kalesi der. 

İran'ın kuzeyinde tarihi Rudhan Kalesi

Bu kale yaklaşık 1600 basamaktan oluşmaktadır. Kalenin yapımında tuğla ve taş kullanılmıştır.

News Code 1908388

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