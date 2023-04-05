Tarihi Nişabur kentini Nevruz tatilinde 420 bin kişi ziyaret etti

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Nişabur kentini Nevruz tatilinde 420 bin yerli turist ziyaret etti.

Binalud Dağ eteklerine özel olarak kurulmuş olan Nişabur kentinde önemli medreseler ve müzeler yer almaktadır. Nişabur şehri ilk olarak 3. yüzyılda kurulmuş ve kuruluşunu ise Pers İmparatoru olan 1. Şabur gerçekleştirmiştir.

Dünyanın yarı değerli taş ihtiyacını yaklaşık 2 bin yıldan beri tek başına karşılamakta olan Nişabur bölgesinin çevre civarlarında farklı turkuaz madenleri yer almaktadır.