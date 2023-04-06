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6 Nis 2023 14:54

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Çavuşoğlu-Lavrov ne görüşecek?

Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Lavrov’un ziyareti 2 gün sürecek. Çavuşoğlu ile Lavrov önce iftar yemeğinde bir araya gelecek. 7 Nisan’da ise resmi görüşme ve ortak basın açıklaması gerçekleştirilmesi planlanıyor. Son görüşme 15 Mart’ta olmak üzere bu yıl 2 kez telefonda görüşen iki bakan bu kez yüz yüze görüşecek ve gündemdeki konuları masaya yatıracak.

News Code 1908497

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