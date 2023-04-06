Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Çavuşoğlu-Lavrov ne görüşecek?

Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Lavrov’un ziyareti 2 gün sürecek. Çavuşoğlu ile Lavrov önce iftar yemeğinde bir araya gelecek. 7 Nisan’da ise resmi görüşme ve ortak basın açıklaması gerçekleştirilmesi planlanıyor. Son görüşme 15 Mart’ta olmak üzere bu yıl 2 kez telefonda görüşen iki bakan bu kez yüz yüze görüşecek ve gündemdeki konuları masaya yatıracak.