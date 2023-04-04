Lavrov: Rusya AB’yi dost olmayan bir birlik olarak görüyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da yayınlanan haftalık Argumenty i Fakty gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik bakış açısının değiştiğini ve AB’yi dost olmayan bir birlik olarak gördüğünü söyledi.

Lavrov, "Avrupa Birliği, Rusya'yı kaybetti. Ama bunun sorumlusu kendi deyimleriyle Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğratılması gerektiğini açıkça dile getirenler, AB üye devletleri ve liderleridir. Bu nedenle AB'yi dost olmayan bir birlik olarak görüyoruz" dedi.

AB’nin Kiev rejimine mühimmat ve silah pompalamasının yanı sıra Ukrayna'ya eğitmenler ve paralı askerler göndermesini diğer nedenler arasında sayan Lavrov, Moskova’nın gerekli tüm sonuçları çıkardığını, bu nedenle ‘gerektiğinde sert’ ancak ulusal çıkarlara ve karşılıklılık ilkelerine dayanarak hareket etmeyi planladığını vurguladı.

Ancak AB'nin Rusya karşıtı tutumundan vazgeçmesi halinde Moskova'nın önerileri dış politika doktrinine uygun olarak değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Lavrov ayrıca, yurtdışı gezilerinin coğrafyasının değiştiğini ve artık ‘uluslararası arenada Rusya'nın önceliklerini’ yansıttığını kaydetti.