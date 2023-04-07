  1. Kültür
7 Nis 2023 15:29

Irak'ta Hz. Ali (a.s) Türbesi'nde iftar

Irak'ta Hz. Ali (a.s) Türbesi'nde iftar

Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, Hz. Ali (a.s) Türbesi’nin avlusunda kurulan yer sofrasında toplu olarak oruçlarını açtı.

Irak medyasına göre, Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi’nin avlusunda düzenlenen toplu iftarda onlarca Müslüman, iftar sevinci yaşadı.

Necef kenti Irak'ın iki kutsal kentinden biridir (diğeri Kerbela). Fırat Irmağı'nın hemen batısındaki bir dağ sırasının üzerinde yer alır.

Necef'teki Hz. Ali'nin (a.s) mezarı üzerinde değerli halı ve perdelerle süslü büyük türbe, Musul Hamdani hükumdarı Ebulheyca tarafından yaptırılmıştır.

Bu kent köklü ilim havzalarıyla İslam dünyasına ışık saçanmaktadır. Necef ilim havzaları, eğitim gören yerli halkın dışında Irak'ın farklı bögelerinden ve farklı ülkelerden gelenlerle birlikte binlerce talebeye hizmet veriyor.

News Code 1908511

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