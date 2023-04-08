Irak'tan Türkiye'ye Süleymaniye tepkisi

Irak Cumhurbaşkanlığı, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarında dün düzenlenen hava saldırısına ilişkin, “Sonuncusu Süleymaniye Havaalanı’nın bombalanması olmak üzere IKBY'e tekrarlanan Türkiye askeri hareketliliği” başlıklı bir açıklama yayımladı.

“Saldırıyı kınıyoruz”

Saldırının kınandığı açıklamada, “Irak'a ve onun egemenliğine yönelik bu bariz saldırıları kınamakla birlikte, Türkiye kuvvetlerinin Irak topraklarında muhalif güçlerin varlığını bahane ederek sivilleri öldürmeye devam etme yaklaşımını sürdürmesinin hiçbir yasal gerekçesi olmadığını yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Sert bir tutumumuz olacaktır"

Türkiye’ye “resmi özür” çağrısı yapılan Irak Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şunlara yer verildi:

“Türkiye Hükümeti’ni sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi bir özür dilemeye, bu saldırıları durdurmaya ve ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak kendi iç sorunlarını çözmeye çağırıyoruz. Bu saldırıların tekrarı durumunda ise gelecekte de tekrarlanmaması için sert bir tutumumuz olacaktır.”

Kaynak: Rudaw Türkçe