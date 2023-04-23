Ermenistan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

İran’ın Ermenistan’daki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İslam Devrimi Lideri’ne sağlık ve uzun ömürler, İran milletine ise mutluluk ve esenlik dileyen Paşinyian, İran halkı ile Ermeniler arasındaki dostane ilişkilerin Müslümanlar ve Hıristiyanların barış ve huzur içinde bir arada yaşadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Paşinyan ayrıca, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değindi."

Nikol Paşinyan, Arap liderlere Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajları göndermişti.