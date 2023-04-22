Gaspçi Siyonist Rejim'in çöküşüne tanık olmaktayız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde hükümet yetkilileri ve İslam ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Bugün gaspçı Siyonist rejimin çöküşüne tanık oluyoruz; Bu çöküşün hızı her geçen gün artıyor" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Filistin meselesi tamamen İslami bir mesele değil, bir insanlık meselesidir. İster Müslüman olsun ister gayrimülim olsun Filistin'de yaşananların gerçeklerini bilen herkes, gaspçı rejime karşı çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Yüce Devrim Lideri, "Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin artık İslam dünyasına özel olmadığını ve Avrupa'da, hatta ABD'de birçok kişi tarafından yürüyüş düzenlendiğini gördük" dedi.

Filistinlilerin ne kadar direnmesi durumunda Siyonist Rejim'in o kadar zayıflayacağını ifade eden Ayetullah Hamanei, "Bugün Siyonist rejimin içinde bulunduğu gerçekten içler acısı durum, Filistinli gençlerin direnişininin sonucudur" ifadelerinde bulundu.