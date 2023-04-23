Rusya, enerji ticaretinde dolar ve avro kullanmayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın gelecekte diğer ülkeler ile yaptığı enerji ticaretinde ABD Doları ve avro kullanmaktan vazgeçeceğini söyledi.

CRI Tükçe'de yer alan habere göre Novak, dün Rus basınına verdiği demeçte, yeni trendin ABD Doları ve avronun kullanımını azaltmak olduğuna işaret etti.

Rusya ve Çin arasındaki enerji işlemlerinde RMB ve rublenin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Novak, RMB, ruble ve Türk Lirası ile yapılan işlemlerin piyasada giderek yayıldığını belirtti.