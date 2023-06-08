Çin'den İran ve Pakistan ile üçlü görüşme açıklaması

Çin, Pakistan ve İran’ın katılımıyla dün üçlü terörle mücadele ve güvenlik müzakeresi düzenlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü günlük basın toplantısında adı geçen üçlü müzakere hakkında bilgi verdi.

Sözcü, üç tarafın bölgedeki terörle mücadele durumu ve sınır ötesi teröristlerle mücadele gibi konularda derin fikir alışverişinde bulunduğunu ve üç taraflı terörle mücadele ve güvenlik müzakeresinin bir mekanizma haline getirilmesi kararı aldığını aktardı.

Sözcü Wang, atılan bu adımın Çin, Pakistan ve İran arasında Küresel Güvenlik İnisiyatifi’nin hayata geçirilmesi ve bölgesel güvenliğin ve istikrarın ilerletilmesi için gerçekleştirilen başarılı bir pratik olduğunu ifade etti.

Terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğuna işaret eden sözcü, her türlü terörizme kararlılıkla karşı çıkıp bunu sert bir dille kınadıklarını belirterek, Pakistan ve İran ile birlikte iş birliğini yoğunlaştıracaklarının ve üç tarafın çıkarlarını ve bölgedeki güvenliği zedeleyen terör güçlerine güçlü darbe indireceklerinin altını çizdi.

Kaynak: CRI Türkçe