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26 Nis 2023 11:18

İran'ın tarihi eserleri Çin'de sergilenecek

İran'ın tarihi eserleri Çin'de sergilenecek

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Darabi, yakında Çin'in Xian kentinde İran-Çin Müzesi Sergisi açılacağını duyurdu.

Çalışma ziyareti kapsamında Çin'de bulunan İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Darabi, yakında Çin'in Xian kentinde İran-Çin Müzesi Sergisi açılacağını bildirdi.

İran ve Çin'in uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu anlatan Darabi, "İpek Yolu geçmiş tarihin açık bir örneği. Bugün bu ilişkileri genişletip en üst düzeye çıkarmak iki ülke için de büyük bir fırsattır." dedi.

Darabi, İran-Çin Müzesi Sergisi'nin İran Ulusal Müzesi tarafından düzenleneceğini kaydetti.

Çin’in iç batısındaki Shaanxi Eyaleti’nin başşehri olan Xian, İslam’ın Çin’e giriş serüveninde adeta bir kapı görevi görmüştür.

News Code 1908894

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