  1. Kültür
26 Nis 2023 19:08

İran ile Suriye arasında inanç turizmi anlaşması

İran ile Suriye arasında inanç turizmi anlaşması

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Suriye hükümeti ile inanç turizmi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Suriye hükümeti ile inanç turizmi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Bakan Bezrpaş, bu kapsamda her sene 50 bin İran vatandaşının Suriye'deki kutsal mekanları ziyaret etmesi için anlaşma yapıldığını belirtti.

Bezrpaş, Şam temaslarında İran, Irak ve Suriye arasında geçmişte kurulmuş olan demiryolu koridorunun yeniden faaliyete geçirilmesinin ele alındığını da sözlerine ekledi.

Mehrdad Bezrpaş'in başkanlığındaki İran heyeti Şam'a gitmişti.

News Code 1908900

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