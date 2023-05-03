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3 May 2023 14:54

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve bir de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 6 öğrencinin ve bir öğretmenin de yaralandığı belirtildi.

Saldırgan çocuk göz altına alındı

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

News Code 1909064

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