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7 May 2023 08:52

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

ABD’de, Teksas eyaletinin Dallas kentindeki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

TRT Haber'e göre, Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde bir zanlının çevreye ateş açtığını açıkladı.  

Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırının sebebi ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü. Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullandı.

Teksas, silah satın almanın en kolay olduğu eyaletlerin başında geliyor.

News Code 1909120

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