Brezilya'da iki okula saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Saldırılar, eyalet başkenti Vitoria'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan küçük Araccuz kasabasında yerel saatle sabah 10 civarında meydana geldi. Yetkililer, askeri kıyafetli, kimliği belirsiz bir gencin, biri özel diğeriyse devlet okulu olmak üzere iki okula ateş açtığını bildirdi. Saldırgan, polis yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

16 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın, saldırıya uğrayan okullardan birinde öğrenci olduğundan şüphelenilse de Espirito Santo'nun kamu güvenliği başkanı Marcio Celante, gazetecilere bunun henüz doğrulanmadığını söyledi.

Kamu güvenliği ofisinden yapılan açıklamada, polis ve kurtarma görevlilerinin yaralılarla ilgilendiği belirtildi. Yaralı bir kişinin, helikopterle Aracruz'un yaklaşık 60 km güneyinde bulunan daha büyük bir şehir olan Serra'ya götürülmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Silva: Abes bir trajedi

Espirito Santo Valisi Renato Casagrande kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve tüm yerel güvenlik güçlerinin soruşturmaya dahil olduğunu söyledi. Devlet Başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva olayı "abes bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Görevi 1 Ocak'ta mevcut Başkan Jair Bolsonaro'dan devralacak olan Lula, "Vali Casagrande'ye olayı soruşturması için desteğimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV