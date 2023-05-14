https://tr.mehrnews.com/news/1909272/ 14 May 2023 10:10 News Code 1909272 Video Video 14 May 2023 10:10 Türkiye'deki oy verme işleminden görüntüler Türkiye halkı cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti. indir 39 MB News Code 1909272 کپی شد İlgili haberler 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon seçmen oy kullanacak Mevlüt Çavuşoğlu oyunu kullandı Türkiye sandık başına gitti Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı YSK'dan 'sandık mührü' kararı Seçim propaganda serbestliği sona erdi ABD, Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in cinayetlerinin kınanmasını engelliyor Ekler Video Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçim adayı
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