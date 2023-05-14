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14 May 2023 10:10

Türkiye'deki oy verme işleminden görüntüler

Türkiye'deki oy verme işleminden görüntüler

Türkiye halkı cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti.

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News Code 1909272

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