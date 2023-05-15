Seçim sonuçlarında son veriler ne?

Anadolu Ajansı verilerine göre milletvekili seçiminde bu sabah itibariyle oyların yüzde 98,72’si sayıldı. Buna göre AK Parti Türkiye genelinde oyların yüzde 35,42’sini alarak 266 milletvekili, CHP oyların yüzde 25,40’ını alarak 168 milletvekili, MHP oyların yüzde 10,05’ini alarak 51 milletvekili, İYİ Parti oyları yüzde 9,8’ini alarak 44 milletvekili, Yeşil Sol Parti oyların yüzde 8,79’unu alarak 62 milletvekili, Yeniden Refah Partisi oyların yüzde 2,84’ünü alarak 5 milletvekili, Türkiye İşçi Partisi ise oyların yüzde 1,72’sini alarak 4 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Anadolu Ajansı verilerine ülke genelinde oyların yüzde 98,82’si sayıldı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,35’ini, Millet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 45’ini ve Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyların yüzde 5,22’sini alırken, yarıştan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oy aldı.

ANKA haber ajansının verilerine göre ise milletvekili seçiminde bu sabah itibariyle oyların yüzde 99,78’i sayıldı. Buna göre AK Parti Türkiye genelinde oyların yüzde 36,29’unu, CHP oyların yüzde 26,02’sini MHP oyların yüzde 10,03’ünü, İYİ Parti oyların yüzde 10,04’ünü, Yeşil Sol Parti oyların yüzde 9’unu, Yeniden Refah Partisi oyların yüzde 2,91’ini, Türkiye İşçi Partisi ise oyların yüzde 1,77’sini alarak meclise girdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ANKA haber ajansı verilerine ülke genelinde oyların yüzde 99,83’ü sayıldı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,25’ini, Millet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 45,05’ini ve Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyların yüzde 5,28’ini alırken, yarıştan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yüzde 0,42 oy aldı.

Yener: "Veri girişleri devam ediyor"

Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Pazartesi'nin ilk saatlerinde 02.25 itibariyle yaptığı açıklamada, toplam sandıklarda açılma oranının yüzde 91,93 olduğunu belirterek, “Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir” dedi.

Yener ayrıca, milletvekili seçimlerinde yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerin Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi; Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti; Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turun kesinleşip kesinleşmediğinin sorulması üzerine Yener, veri girişlerinin devam ettiğini belirtmekle yetindi.