ABD, Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in cinayetlerinin kınanmasını engelliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah komutanlarından Mustafa Badreddin'in 7. şehadet yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, konuşmasının başında Siyonist Rejim'in hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın yanı sıra Filistin İslami Cihad komutanlarının şehit edilmesinden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Nasrullah, Gazze Şeridi'ndeki mevcut savaşın başlatıcısının Siyonist rejim olduğunu belirterek, "Maalesef uluslararası toplumun sessizliğine tanık oluyoruz. ABD, Gazze'de çocuk ve kadınları öldürmesi nedeniyle Siyonist Rejimin BM Güvenlik Konseyi'nde kınanmasını engellliyor" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, Netanyahu'nun caydırıcılığı canlandırmak ve yeniden tesis etmek ve iç krizden kaçmak, hükümet koalisyonunun çöküşünü çözmek ve siyasi ve seçim konumunu iyileştirmek istediğini ifade etti.

Nasrullah, "Netanyahu'nun İslami Cihad Hareketi'ni hedef alıp diğer Filistinli grupları ayırmak ve direniş güçleri arasında fitne çıkarmak için yaptığı hesapları başarısız kaldı. İşgalciler, Kudüs Tugayları'nın liderlik altyapısını ve komutanlarını hedef alarak füze gücünü yok etmeye çalışıyor." dedi.

Nasrullah, "Netanyahu, bu planla İslami Cihad Hareketi'nin askeri komutasının dağılacağını ve Gazze'ye karşı caydırıcı gücünün yeniden sağlanacağını düşündü. İslami Cihad lideri, hareketin askeri kolunun komutanlarının şehit edilmesinden sonra öngörü ve soğukkanlılıkla davrandı ve birleşik bir tutum benimsemek için El-Kassam Tugayları komutanları ile istişare yaptı. Düşman, İslami Cihad'ın tepkisini beklerken, direniş gruplarının komutası sakin davrandı ve bu, düşmanı şaşırttı." ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının devamında Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Nasrullah, "Suriye yerinde kaldı, ne tutumu ne de ekseni değişmedi. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve Devlet Başkanı Esad'ın Arap Zirvesi'ne davet edilmesi önemli bir işarettir." diye kaydetti.

Nasrullah, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretinin İran ve Suriye'nin farklı alanlarda stratejik ilişkilere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD'nin Suriye petrolü ve gazını çaldığını ve yaptırımlar ile Sezar yasasında ısrar ettiğini belirten Nasrullah, "Suriye'deki zor zamanlar geride kaldı ve Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerinin yeniden kurulması arzu edilir çünkü bu ilişkiler Lübnan'ın çıkarınadır" ifadelerinde bulundu.

