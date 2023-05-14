Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 14 Mayıs genel seçimlerinde oyunu İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Erdoğan, İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Oyumuzun kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey bugün sabah itibarıyla takipteyim. Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Oylarını kullanıyorlar. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü kullanması açısından çok önemli." dedi.