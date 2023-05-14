Türkiye sandık başına gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

İstanbul Barosu: Saat 17.00 itibariyle oy kullanılamaz

İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesi ve oluşan sıralar üzerine bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden seçim sonuçlarını takip edeceği CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere ayrıldı. Evinin önünde toplanan mahalle halkı ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken "Her şey çok güzel olacak." dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Karamollaoğlu, eşi birlikte oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile Ankara Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Barolar Birliği Başkanından 'internet' uyarısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Kenarından köşesinden dolaşmayacağım. İnternetin daraltılması çok açık olarak milli egemenliğe darbe olur” diyerek, oylar sayılırken internetin kesilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Mansur Yavaş: Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile oylarını kullandı. Yavaş, "Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli.” dedi.

İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da bir sandık başkanının gözaltına alındığını duyurdu.

Erdoğan oyunu kullandı: Süreç sıkıntısız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte geldi.

Kılıçdaroğlu, burada kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum."

Çavuşoğlu, oyunu Antalya'da kullandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı.

Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Akşener, "Ülkemize ve tüm gençler hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'in aktardığına göre Bakan Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili şunları söyledi:

"601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar."

İstanbul'da ilk oylar kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

14 Mayıs Seçimleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.