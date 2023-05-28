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28 May 2023 12:12

Türkiye'deki seçimlerden görüntüler

Türkiye'deki seçimlerden görüntüler

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bu sabah saat 8.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

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News Code 1909525

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