https://tr.mehrnews.com/news/1909525/ 28 May 2023 12:12 News Code 1909525 Video Video 28 May 2023 12:12 Türkiye'deki seçimlerden görüntüler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bu sabah saat 8.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. indir 5 MB News Code 1909525 کپی شد İlgili haberler Türkiye genelinde oy verme işlemi devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı Yurt dışı oyları 1 milyon 912 bini aştı Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'deki seçimlerden fotoğraflar İkinci tur için oy verme işlemi sona erdi Ekler Türkiye 2023 Seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçim adayı
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