Türkiye genelinde oy verme işlemi devam ediyor

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye bugün sandık başına gitti.

Seçmen, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapıyor.

60 milyon 721 bin 745 seçmen için 191 binden fazla sandık kuruldu. Ülke genelinde oy verme işlemi 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona erecek. Gümrük kapıları ve havalimanlarında da aynı saatte oy verme işlemi tamamlanacak.

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Arjantin Okulu'nda oyunu verdi.

Erdoğan sandık başında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.

Oyunu İstanbul'da kullanan Erdoğan, "Katılımın son ana kadar rehavete varmadan gerçekleşmesini rica ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.

2333 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçinin ikinci tura kaldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Daha önce başkanlık sistemi ya da Anayasanın böyle bir maddesi olmadığı için ilk defa ikinci tura kaldı. Halkımızın taktiri bu yönde oldu. İkinci tura iyi hazırlandık, tüm adaylar çalıştı” dedi.

Türkiye'deki seçimlerden görüntüler



Türkiye'deki seçimlerden fotoğraflar