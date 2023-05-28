Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.

İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, "Katılımın son ana kadar rehavete varmadan gerçekleşmesini rica ediyorum." dedi.

Erdoğan, İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti.Tabii şimdi burada partiler yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oy vereceği için. İnanıyorum çok kısa sürede oylama bitecektir. Dünya tarihinde böyle yüzde 90’a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye yüzde 90’a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi, inanıyorum ki bugün de aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde bugün yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.