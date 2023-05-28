İkinci tur için oy verme işlemi sona erdi

Türk medyasına göre; Saat 8.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak.

Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapıldı. 5 yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı.

14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti.

Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verdi. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erdi.

Sandıklar açıldı oy sayımı başladı.