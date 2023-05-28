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28 May 2023 17:38

İkinci tur için oy verme işlemi sona erdi

İkinci tur için oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de bugün 64 milyon seçmen 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Türk medyasına göre; Saat 8.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak.

Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapıldı. 5 yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı.

14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti.

Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verdi. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erdi.

Sandıklar açıldı oy sayımı başladı.

News Code 1909538

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