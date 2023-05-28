Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonrasında da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleştirilen bir seçimdir.

Her türlü karalama, her türlü iftira yapılmıştır. Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kaynak: Cumhuriyet