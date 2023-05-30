Putin: Batı ülkeleri Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattı

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında, “Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattılar” değerlendirmesini yaptı.

Putin ayrıca, ‘NATO’nun geçmişte, doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya’yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna’yı kendine çekmeye yeltendiğini’ söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna tarafının bu sabah başkent Moskova’daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de, saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinin kendilerinden bekleneceği gibi çalıştığını, ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından bazılarının Moskova dışındaki Pantsir hava savunma sistemi, bazılarınınsa elektronik harp sistemleri yardımıyla etkisiz hale getirildiklerini belirtmişti.

Putin konuşmasına şöyle devam etti: “(Ukrayna’nın bu tip saldırıları karşısında) Rusya’yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim, bunun suçlusunu Rusya’da arayacaklar, ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz.”

Bununla beraber Putin, ‘iki-üç gün önce Ukrayna askeri istihbaratının karargahına saldırı düzenlediklerini’ açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın insansız hava araçları ile bu sabah Moskova’ya saldırmış olmasını, ‘Ukrayna’daki karar alma merkezlerinden birine pazar günü düzenlediğimiz oldukça etkili saldırılara Kiev rejiminin verdiği yanıt’ olarak nitelemişti.