Kanada Başbakanı'ndan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kanada Başbakanı Trudeau'nun ziyareti, Kanada medyasında geniş yankı uyandırdı.
Başbakan Trudeau, Ukrayna asıllı Kanada Başbakan Yardımcısı Christina Alexandra Freeland ile beraber başkent Kiev'de temaslarda bulunuyor. Trudeau, Kiev'deki temaslarına Rus saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anma duvarına çelenk bırakarak başladı.
Savaşın başından itibaren Ukrayna'ya ikinci ziyaretini yapan Kanada Başbakanı ilk kez Mayıs 2022'de gelmişti.
yorumunuz