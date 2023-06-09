İran Kızılayı'ndan Ukrayna'ya insani yardım teklifi

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Kahovka Barajı olayının ardından Ukrayna Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mykola Polishchuk’a hitaben bir mektup gönderdi.

Kulivend, İran’ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyesi olarak Ukrayna’ya arama-kurtarma ekibi ve insani yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kahovka Barajı olayıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek, olayın açığa kavuşturulması için taraflara çağrıda bulunmuştu.

Kahovka Barajı'nın yıkılması

Kahovka Hidroelektrik Enerji Santrali, Rus işgali altındaki bölgede bulunuyor. Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen baraj, Dinyeper Nehri’nde kurulu altı barajdan biri.

Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya’yı barajı havaya uçurmakla suçluyor. Rusya ise yakındaki bölgelerde binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan faciadan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor.

Kahovka Barajı'nın yıkılması sonucu yaşanan sel faciasında Rusya ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerde toplamda 8 kişinin öldüğü açıklandı. En az 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.