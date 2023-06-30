  1. İran
30 Haz 2023 10:51

Reisi: Su transferi projesinde ilerleme kaydettik

Reisi: Su transferi projesinde ilerleme kaydettik

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün gerçekleştirdiği eyalet gezisi kapsamında Şehit General Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman kentine geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün gerçekleştirdiği eyalet gezisi kapsamında Şehit General Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Reisi'ye Kirman eyaleti gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

'Su transferi projesinde ilerleme kaydettik'

Cumhurbaşkanı Reisi, Kirman Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Fars Körfezi’nden Kirman eyaletine su transferi projesi hakkında, “Su transferi projesinde iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Fars Körfezi’nden Merkez Plato’ya su transferi projesi kapsamında Hürmüzgan, Kirman ve Yezd eyaletlerine su aktarımı yapılacak.

İbrahim Reisi, Buşehr eyaletinde bir dizi projenin açılış törenine katılacak.
 

News Code 1910143

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