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29 Haz 2023 10:50

Reisi'den İslam ülkeleri liderlerine tebrik mesaji

Reisi'den İslam ülkeleri liderlerine tebrik mesaji

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkeleri liderlerine birer tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkeleri liderlerine birer tebrik mesajı gönderdi.

İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutlayan Reisi, Müslümanlar arasındaki birliğin her geçen gün daha da artmasını temenni etti.

Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "Umarım tüm Müslümanlar, İslam'ın kıymetli öğretilerinin gölgesinde onur ve saygınlık yolunu izleyebilir ve sevgi ve merhamet dininin dünya çapında daha fazla itibar kazanmasına katkı sağlayabilirler." ifadesi kullanıldı.

News Code 1910127

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