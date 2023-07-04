Cenin saldırısında şehit sayısı arttı

Arap medyasına göre; İşgal güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve kampına düzenlediği büyük kara ve hava saldırısında 10 Filistinli şehit oldu, 20'i ağır olmak üzere 100 kişi yaralandı.

Rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından binlerce Filistinli kentten tahliye edildi.

Filistin Direnişi Ortak Odası, Cenin'e yönelik barbarca saldırıyı takip etmek için kalıcı bir toplantı halinde olduklarını ve direnişin, düşmanın Cenin'deki saldırılarına karşılık hiçbir alanda yalnız bırakmayacağını duyurdu.

Oda, Cenin'deki ve kampındaki tüm direniş gruplarını birleşmeye ve çatışmaya karşı birlik içinde mücadele etmeye çağırdı.