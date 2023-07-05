Cenin şehitleri Filistin'de toprağa verildi

Filistin medyasına göre; Bugün toprağa verilen şehitlerin Semih Firas Ebu’l-Vefa (20), Hüsam Muhammed Ebu Ziybe (18), Evs Hani Hanun (19), Nureddin Hüsam Merşud (16), Muhammed Mühenned Eş-Şami (23), Ahmed Muhammed Amir (21), Mecdi Yunus Ar’aravi (17), Ali Hani El-Ğul (17) ve Mustafa Imad Kasım (16) olduğu bildirildi.

Şehitlerin naaşları Cenin Devlet Hastanesi’nden alınarak işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Şehitler Mezarlığı’na götürüldü ve 9 şehit için kazılan toplu mezara defnedildi.

İşgal güçlerinin Cenin Kampı’na düzenlediği saldırılarda 4’ü çocuk 12 Filistinli şehit olmuş ve şehitlerden El-Yamun beldesi sakini Uday İbrahim Humayise ve Fahme beldesi sakini Abdurrahman Ahmed Saabine dün toprağa verilmişti. Şehitlerden Meyselun beldesi sakini Cevad Nairat ise bu sabah toprağa verildi.

İşgal güçleri Cenin kentine ve Cenin Kampı’na düzenlediği baskının ardından dün akşam saatlerinde Cenin’den çekildi. Baskına direnen Filistinli direnişçiler kurdukları pusularla işgal ordusuna ağır kayıplar verdirdiler.