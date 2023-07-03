İİT, işgalci güçlerin Cenin saldırısını kınadı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, işgalci güçlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "savunmasız siviller, sağlık personeli, sağlık kurumları, evler, camiler ve alt yapıyı hedef alan bu adi saldırıların, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik işlediği sistematik terör ve suç eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu" kaydedildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da "İsrail'in işlediği ihlaller karşısında cezasız kalmasının, yargılanmasını gerektiren insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları konusunda kendisine cesaret kazandırdığını" ifade etti.

Siyonist İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de işgalci güçlerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak şehit olmuştu.